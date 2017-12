Aeroporto do Recife lidera a movimentação de passageiros do Nordeste

O Aeroporto Internacional dos Guararapes assumiu, pela primeira vez na história, a liderança do ranking de movimentação de passageiros do Nordeste, de acordo com dados da Empresa Brasileira de Estrutura Aeroportuária (Infraero). Segundo o relatório mais recente, divulgado pela Infraero, o Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes – Gilberto Freyre superou o de Salvador no fluxo de viajantes durante o ano movimentando 7.009.895 passageiros até novembro, enquanto os baianos receberam 6.953.015 pessoas.

Esse número representa um aumento de 13,05% no fluxo de passageiros em Recife com relação em 2016, número bem maior se for comparado com Salvador e Fortaleza, que tiveram 1,75% e 4,3% de crescimento. Segundo o secretário de Turismo, Esportes e Lazer de Pernambuco, Felipe Carreras, “Pernambuco tem se destacado como nunca antes na captação de voos. As novas rotas têm atraído mais turistas e gerado um impacto econômico significativo”.

CONECTIVIDADE AÉREA

De acordo com dados da Infraero, a malha aérea de Pernambuco teve um aumento de 139% entre 2014 e 2017, saindo de 21 para 43 destinos. A ampliação no número de voos e de destinos contribui diretamente com o aumento no número de turistas chegando diariamente ao estado. No mercado internacional, a malha aérea cresceu substancialmente e saiu de quatro ligações internacionais em 2015 para 12 destinos. Em 2018, Pernambuco contará ainda com ligações para Córdoba (GOL e AZUL), Rosário (AZUL) e Fort Lauderdale (AZUL), totalizando 15 destinos. Hoje, o Estado tem voos diretos para Lisboa (TAP), Montevidéu (GOL), Buenos Aires (LATAM e GOL), Cabo Verde (TACV), Frankfurt (Condor), Cidade do Panamá (Copa Airlines), Miami (Latam), Milão (Meridiana), Orlando (Azul), Munique (Condor), Bogotá (Avianca) e Madri (Air Europa – a partir de 20 de dezembro).

ATIVIDADE TURÍSTICA CRESCE

De acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), nos noves primeiros meses deste ano, o estado de Pernambuco foi o único do Nordeste a apresentar um crescimento no Índice das Atividades Turísticas (IATUR). O crescimento foi de 7,4%, superando estados como Bahia, que cresceu 1,4%, e Ceará, com crescimento tímido de 0,3%, e o próprio País, que registrou queda de -6,5%.

Do Diário de Pernambuco