Afogados da Ingazeira encara o Salgueiro pela Taça Aderval Viana de Araújo

A partida será a primeira da história de Afogados da Ingazeira realizada no período da noite, pois a cidade não contava com iluminação no estádio. Esse é o quarto jogo do Tricolor na pré-temporada. A equipe venceu o combinado de Afogados por 3 a 0, empatou com o Nacional de Patos-PB por 0 a 0 e venceu a Seleção de Carnaíba por 2 a 0.