Afogados e Central fazem partida com apagão e apenas empatam na estreia do Campeonato Pernambucano

O Afogados fez o papel de dono da casa e aproveitou a equipe do Central sem criatividade no primeiro tempo. Douglas Bomba abriu o placar aos 34 minutos. O final da etapa inicial pode ter mudado o rumo da partida. O atacante Charles cometeu a segunda falta perigosa e foi expulso. Com a vantagem, a Patativa voltou superior para o segundo tempo e desperdiçou oportunidades. O gol de empate foi marcado por Leandro Costa, aos 28 minutos.

As duas equipes voltam a jogar no final de semana. O Afogados encara o Sport no sábado, às 18h30, na Ilha do Retiro. Já o Central enfrenta o Náutico, às 16h do domingo, no Lacerdão.

APAGÃO

Motivo de festa na cidade de Afogados, a nova iluminação do estádio Vianão assustou todo mundo. Um apagão paralisou o jogo por alguns minutos. A luz voltou e o time da casa abriu o placar em seguida.

Do Globo Esporte