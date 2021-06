Afogados e Serra com 100% de ocupação de leitos para Covid-19

Boletim divulgado pela direção do Hospital Regional Emília Câmara (HREC) na noite desta quarta-feira (9), mostra que os 30 leitos de UTI disponíveis na unidade estão ocupados com pacientes acometidos pela Covid-19, isto é, ocupação de 100%.

Além das UTIs, o boletim também mostra que Ala Respiratória da unidade de saúde, também está lotada, chegando 110% de ocupação.

Na semana passada o diretor da unidade, Sebastião Duque, já havia alertado que o hospital estava com fila de espera por leitos de UTI.

Em Serra Talhada a situação não é diferente. O Hospital Eduardo Campos (HEC) está com 99% de ocupação, com 2 pacientes em leitos clínicos e 79 pacientes na UTI, sendo 19 serra-talhadenses. Assim como, o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (HOSPAM) está com 100% de ocupação, com 10 pacientes internados na UTI, sendo 06 serra-talhadenses, e 4 internos na enfermaria, sendo 3 de Serra Talhada.

Nos Leitos de Retaguarda do Hospital São José há 02 serra-talhadenses internados. Portanto, agora existem 21 serra-talhadenses internados, sendo 16 na UTI.

Do Nill Júnior