Afogados fecha no vermelho geração de empregos nos últimos doze meses

Além do resultado do último mês de outubro, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgou os índices da geração de empregos no acumulado do ano de 2021 e nos últimos doze meses, considerando o período de novembro de 2020 a novembro de 2021.

Maior cidade do Pajeú e a décima maior do Sertão em termos populacionais, Afogados da Ingazeira apresentou resultado negativo nos três índices do Caged. Em outubro a cidade registrou saldo zero de empregos formais, com 64 admissões e 64 demissões. Com o resultado, a cidade ficou no 11º lugar no Pajeú e no 33º entre as 56 cidades do Sertão.

No acumulado do ano de 2021, Afogados da Ingazeira registrou saldo negativo de -30 e variação relativa de -1,18%, com 812 admissões e 842 demissões de janeiro a novembro de 2021. É o pior resultado do Pajeú e o 54º lugar no Sertão. No acumulado dos últimos doze meses, de novembro de 2020 a novembro de 2021, Afogados registrou saldo negativo de -19 e variação relativa de -0,75%, com 922 admissões e 941 demissões, ocupando o 16º lugar no Pajeú e o 53º do Sertão na geração de empregos.

No Pajeú, o melhor desempenho no acumulado do ano é de Brejinho, com saldo positivo de 213 empregos. O segundo lugar é de São José do Egito, com 195. Em seguida vêm as cidades de Serra Talhada (180), Tabira (113), Flores 94, S. Terezinha 63, Itapetim 42, Triunfo 39, Carnaíba 18, Iguaracy 16, Santa Cruz da Baixa Verde 16, Calumbi 13, Quixaba 8, Solidão 8, Tuparetama 5, Ingazeira 3 e Afogados da Ingazeira -30. Afogados foi a única cidade do Pajeú a registrar saldo negativo no período.

Ainda na região do Pajeú, o melhor desempenho no acumulado dos últimos doze meses é de Serra Talhada, com saldo de 131 empregos, e o pior desempenho é de Flores, com saldo negativo de -5. As demais cidades obtiveram os seguintes resultados: Tabira (17), São José do Egito (10), Carnaíba (7),Triunfo (4), Iguaracy (3), Itapetim (3), Santa Cruz da Baixa Verde (3) ,Brejinho (1), Santa Terezinha (1), Afogados da Ingazeira (0), Calumbi (0), Ingazeira (0), Quixaba (0), Solidão (0) e Tuparetama (-4).

Acumulado de 2021 no Sertão (Caged)

1 – Petrolina (9.893)

2 – Lagoa Grande (770)

3 – Araripina (728)

4 – S.J. Belmonte (522)

5 – Arcoverde (429)

6 – Custódia (386)

7 – Trindade (294)

8 – Belém do São Francisco (276)

9 – Brejinho (213)

10 – São José do Egito (195)

11 – Serra Talhada (180)

12 – Cabrobó (161)

13 – Tabira (113)

14 – Ipubi (106)

15 – Floresta (103)

16 – Flores (94)

17 – Petrolândia (86)

18 – Terezinha (63)

19 – Santa Maria da Boa Vista (62)

20 – Exu (56)

21 – Dormentes (47)

22 – Salgueiro (43)

23 – Itapetim (42)

24 – Terra Nova (40)

25 – Triunfo (39)

26 – Ibimirim (37)

27 – Bodocó (30)

28 – Orocó (29)

29 – Cedro (28)

30 – Ouricuri (22)

31 – Carnaíba (18)

32 – Santa Filomena (17)

33 – Iguaracy (16)

34 – Santa Cruz (16)

35 – Santa Cruz da Baixa Verde (16)

36 – Serrita (15)

37 – Parnamirim (14)

38 – Calumbi (13)

39 – Jatobá (10)

40 – Mirandiba (9)

41 – Verdejante (9)

42 – Quixaba (8)

43 – Solidão (8)

44 – Betânia (5)

45 – Tuparetama (5)

46 – Manari (4)

47 – Granito (3)

48 – Ingazeira (3)

49 – Itacuruba (3)

50 – Moreilândia (2)

51 – Tacaratu (0)

52 – Carnaubeira da Penha (-3)

53 – Inajá (-17)

54 – Afogados da Ingazeira (-30)

55 – Afrânio (-822)

56 – Sertânia (-1.406)

Acumulado de nov/20 a nov/21 no Sertão (Caged)

1 – Petrolina (7.404)

2 – Belmonte (688)

3 – Araripina (668)

4 – Arcoverde (492)

5 – Lagoa Grande (446)

6 – Custódia (393)

7 – Trindade (348)

8 – Serra Talhada (235)

9 – Brejinho (216)

10 – Cabrobó (165)

11 – Tabira (121)

12 – Ipubi (104)

13 – Floresta 99)

14 – Petrolândia (90)

15 – Santa Maria da Boa Vista (88)

16 – Belém do São Francisco (67

17 – Santa Terezinha (63)

18 – Exu (60)

19 – Dormentes 59)

20 – Inajá (52)

21 – Flores (51

22 – Triunfo 42)

23 – Itapetim (41)

24 – Ibimirim (38)

25 – Terra Nova (36)

26 – Carnaíba (30)

27 – Bodocó (26)

28 – Cedro (25)

29 – Tacaratu 23)

30 – Ouricuri (19)

31 – Santa Cruz da Baixa Verde (19)

32 – Santa Filomena (15)

33 – Iguaracy (14)

34 – Calumbi (13)

35 – Mirandiba (13

36 – Santa Cruz (13)

37 – Serrita (13)

38 – Tuparetama (11)

39 – Verdejante (11)

40 – Orocó (21)

41 – Solidão (8)

42 – Quixaba (7)

43 – Ingazeira (5)

44 – Manari (4)

45 – Betânia (2)

46 – Itacuruba (2)

47 – Parnamirim (2)

48 – Salgueiro (2)

49 – Moreilândia (1)

50 – Granito (0)

51 – Carnaubeira da Penha (-5)

52 – Jatobá (-7)

53 – Afogados da Ingazeira (-19)

54 – São José do Egito (-64)

55 – Afrânio (-363)

56 – Sertânia (-1.704)

Do Nill Júnior