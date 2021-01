Afogados registra 31 novos casos de covid-19

A Prefeitura de Afogados da Ingazeira informa que nesta sexta (15), foram registrados 31 casos novos para a COVID – 19. Desses, 24 já estavam em investigação.

São 17 pacientes do sexo feminino, com idades de 01, 24, 28, 34, 37, 39, 40, 41, 44, 51, 55 e 66 anos;

e 14 pacientes do sexo masculino, com idades de 12, 19, 22, 25, 31, 41, 45, 53, 55, 62, 65 e 73 anos. Entre as mulheres: 01 menor, 02 aposentadas, 04 agricultoras, 02 atendentes, 01 autônoma, 02 professoras (rede pública), 01 profissional de saúde, 01 servidora pública, 01 dona de casa e 02 sem informação. Já entre os homens: 01 comerciante, 01 serralheiro, 01 soldador, 01 autônomo, 04 aposentados, 01 estudante (rede pública), 01 estudante (rede privada) e 04 sem informação.

Obs. Os casos sem informação sobre a ocupação são oriundos da rede privada hospitalar e de laboratórios.

Entram em investigação os casos de 12 mulheres com idades entre 10 e 85 anos, e 10 homens com idades entre 12 e 50 anos.

Hoje 23 pessoas apresentaram resultados negativos para COVID -19.

Nesta sexta, 17 pacientes apresentaram cura após avaliação clínica e epidemiológica. O município atingiu a marca de 2148 pessoas (95,12%) recuperadas para covid-19. Atualmente, 94 casos estão ativos.

Afogados atingiu a marca de 10.262 pessoas testadas para covid-19, o que representa 27,54 % da nossa população testada.

Casos leves x SRAG/covid- 19:

Leves (2185casos), 96,76% Graves (73 casos), 3,24%.

