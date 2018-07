Agência bancária é alvo de criminosos em Pernambuco

Mais uma agência bancária foi alvo de criminosos em Pernambuco. Desta vez, o caso foi registrado em Aliança, na Zona da Mata Norte do Estado, na madrugada desta quarta-feira (25). De acordo com informações iniciais repassadas pela Polícia Civil, um grupo teria tentado explodir o Banco do Brasil da cidade.

Troca de tiros

A ação aconteceu por volta das 3h. Na fuga, os assaltantes trocaram tiros com policiais militares. Para dificultar a ação da polícia, os suspeitos do crime espalharam grampos em vias da região.

