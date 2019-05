Agência bancária é alvo de vandalismo em PE

Uma agência bancária de Catende, na Mata Sul de Pernambuco, foi alvo de vandalismo no domingo (19). De acordo com a Polícia Civil, nenhum dinheiro foi levado do local, mas um dos caixas eletrônicos ficou danificado.

Ainda segundo a polícia, quando a população percebeu a situação chamou a equipe.O gerente da agência procurou a delegacia na manhã dessa segunda-feira (20) e registrou um boletim de ocorrência.

Um inquérito foi instaurado para apurar o caso. Até o momento desta publicação, ninguém foi preso. (G1)