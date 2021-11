Agência do Trabalho anuncia 31 vagas para o Sertão nesta segunda (29)

A Agência do Trabalho de Pernambuco divulgou o quadro de vagas de empregos que estarão disponíveis nesta segunda-feira (29) no Sertão do Estado.

São 23 vagas gerais distribuídas entre as cidades de Serra Talhada (2), Araripina (1), Arcoverde (5), Salgueiro (11) e Petrolina (4). Há também 8 vagas exclusivas para pessoas com deficiência: Serra Talhada (3), Arcoverde (1), Araripina (2) e Petrolina (2).

Para visitar uma unidade da Agência do Trabalho e se candidatar a uma vaga, é necessário realizar um pré-agendamento no site da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco – SETEQ.

Confira as vagas:

Serra Talhada: borracheiro (1) e vendedor pracista (1). Pessoas com deficiência: ajudante de motorista (3).

Araripina: cobrador externo (1). Pessoas com deficiência: ajudante de obras (1) e auxiliar de escritório (1).

Arcoverde: barman/bartender (1), cozinheiro(a) de restaurante (2), garçom/garçonete (1) e operador(a) de empilhadeira elétrica (1). Pessoas com deficiência: vendedor interno (1).

Salgueiro: auxiliar administrativo (1), gerente de área de vendas (5), gerente operacional (3) e vendedor(a) pracista (2).

Petrolina: jardineiro (1), marceneiro (1), técnico(a) em eletromecânica (1) e vendedor(a) interno (1). Pessoas com deficiência: operador de caixa (1) e repositor de mercadorias (1).

Do Nill Júnior