Agência do Trabalho anuncia 31 vagas para o Sertão

As vagas são disponíveis para Araripina (5), Arcoverde (2), Petrolina (10), Salgueiro (11) e Serra Talhada (3).

As Agências do Trabalho de Pernambuco oferecem 267 vagas nesta segunda-feira (8), sendo 19 delas exclusivamente para pessoas com deficiência e dois para temporários. Os municípios com mais oportunidades são Recife, com 74 vagas, Caruaru, com 33 e Santa Cruz do Capibaribe, com 32.

As opções em maior quantidade são para vendedor (60), sendo 15 delas para vendedor porta a porta e 14 para vendedor interno e motorista (19), sendo 17 para carreteiro, que exige a carteira E. Também há oportunidades diversas para ensino superior e ensino superior incompleto, como oficial de serviços de manutenção de edificações, terapeuta ocupacional, despachante de veículos, assistente administrativo, desenhista industrial, analista de planejamento de materiais, supervisor de logística, contabilista, supervisor de conservação de obras, analista de logística e assistente de logística.

As vagas estão dispostas por ordem alfabética nos municípios de: Araripina (5), Arcoverde (2), Belo Jardim (1), Bezerros (2), Cabo (35), Camaragibe (1), Caruaru (33), Garanhuns (3), Goiana (9), Igarassu (3), Ipojuca (26), Nazaré da Mata (3), Paudalho (2), Paulista (8), Pesqueira (2), Petrolina (10), Recife (74), Salgueiro (11), Santa Cruz do Capibaribe (32), São Lourenço (3), Serra Talhada (3).

Para visitar uma unidade da Agência do Trabalho e se candidatar a uma vaga, é necessário realizar um pré-agendamento no site da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco – Seteq.

Na última sexta-feira (5) foram divulgadas 49 vagas para o Sertão, distribuídas entre as agencias do trabalho das cidades de Araripina (5), Arcoverde (3), Petrolina (30), Sagueiro (6) e Serra Talhada (5).

Araripina: Atendente de clínica dentária, Auxiliar de linha de produção, Corretor de seguros (90 dias), Promotor de vendas e Recepcionista secretária.

Arcoverde: Auxiliar contábil, Cozinheiro de restaurante e Faxineiro no serviço doméstico.

Petrolina: Açougueiro, Auxiliar de Armazenamento, Auxiliar de Cozinha, Auxiliar de Linha de Produção, Auxiliar de Manutenção Predial, Auxiliar de Técnico de Controle de Qualidade, Cartazeiro, Chefe de Depósito, Conferente de Carga e Descarga Costureira de Máquinas Industriais, Cozinheiro Industrial, Empacotador à Mão, Fiscal de Prevenção de Perdas, Lavador de Automóveis, Mecânico de refrigeração, Nutricionista, Operador de Caixa, Operador de empilhadeira, Pizzaiolo, Recepcionista de Hotel, Repositor (Supermercados), Supervisor Administrativo, Supervisor de Caixas e Bilheteiros, Supervisor de Manutenção Eletromecânica Industrial, Comercial e Predial, Técnico de Suporte de TI, Vendedor Interno, Vendedor Interno, Vendedor Pracista e Trabalhador rural (PCD).

Salgueiro: Despachante de Veículos, Gerente de Área de Vendas, Gerente Operacional, Mecânico de Manutenção de Bombas, Promotor de Vendas e Vendedor Pracista.

Serra Talhada: Atendente de farmácia (balconista), Motorista entregador, Operador de injetora de plástico, Vendedor pracista e Motorista Carreteiro.

Do Nill Júnior