Agência do Trabalho anuncia 63 vagas de empregos para o Sertão

A Agência do Trabalho de Pernambuco divulgou 63 vagas de empregos que estarão disponíveis na próxima quarta-feira (03/11) para as cidades do Sertão. No total, são 51 vagas para ampla concorrência, 10 vagas temporárias e 02 vagas para pessoas com deficiência.

A cidade que ofertará mais oportunidades é Serra Talhada, no Sertão do Pajeú. São 11 postos de trabalho para assistente administrativo, atendente de farmácia (balconista), atendente de lanchonete, gerente de vendas, operador de injetora de plástico e vendedor pracista e 10 vagas temporárias para eletricista, pedreiro, serralheiro e servente de obras.

O segundo maior número de vagas será ofertado em Petrolina, no Sertão do São Francisco, com 17 postos, sendo 2 para pessoas com deficiência. As vagas são para as funções de açougueiro, auxiliar de armazenamento, auxiliar de cozinha, auxiliar de linha de produção, auxiliar de manutenção predial, auxiliar de técnico de controle de qualidade, cartazeiro, costureira de máquinas industriais, lavador de automóveis, mecânico de refrigeração, pizzaiolo, recepcionista de hotel, técnico de suporte de TI, vendedor interno e vendedor pracista.

A Agência do Trabalho de Salgueiro, no Sertão Central, abrirá 13 vagas para as funções de despachante de veículos, gerente de área de vendas, gerente operacional, mecânico de manutenção de bombas, promotor de vendas e vendedor pracista.

Em Araripina, no Sertão do Araripe, serão 06 vagas para atendente de clínica dentária, corretor de seguros, mecânico de automóvel, promotor de vendas, recepcionista, secretária e vendedor interno.

E 06 vagas para Arcoverde, no Sertão do Moxotó, para auxiliar contábil, cozinheiro de restaurante, empregado doméstico nos serviços gerais, faxineiro no serviço doméstico, operador de caldeira e técnico em segurança do trabalho.

Antes de se candidatar a uma vaga, é necessário realizar um pré-agendamento no site da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco (www.seteq.pe.gov.br/). Assim, é possível visitar uma unidade de Agência e aplicar-se a uma das opções.

Do Nill Júnior