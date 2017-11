Agência do Trabalho de Serra Talhada oferta mais 24 oportunidades de emprego

A Agência do Trabalho de Serra Talhada em parceira com o Jornal Desafio Online, atualizou seu cadastro de vagas de emprego nessa segunda-feira (06) e está oferecendo 24 oportunidades.

Há vagas para instrutor de EAD (técnico de enfermagem, eletrotécnica e radiologia), auxiliar de artífices, 10 oportunidades para vendedor pracista, agente de crédito, agente de certificação, recepcionista, mecânico de refrigeração, auxiliar de mecânico de refrigeração, motorista entregador, motorista carreteiro, supervisor de vendas, ajudante de entregas, lavador de veículos, ajudante de entregas.

As vagas estão sujeitas a alterações durante o dia. Para participar da seleção o candidato tem que possuir cadastro na Agência do Trabalho de Serra Talhada. Se ainda não for cadastrado, deve se dirigir até a Agência munido dos documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de Trabalho, Número do PIS, NIS ou NIT).

Para concorrer basta enviar seus currículos para o e-mail: [email protected], juntamente com o número do PIS ou NIT e o cargo que pretende ocupar.

A Agência está localizada na Rua Enock Inácio de Oliveira, Nº 1312, Centro , próximo à Câmara de Vereadores.

Maiores informações (87) 3831-9244 / 3831 – 9245 / 3831-9240. Confira as especificidades dos cargos abaixo.