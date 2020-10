Agência do Trabalho divulga 03 oportunidades de emprego para Serra Talhada

A Agência do Trabalho anunciou nessa terça-feira (27), que está com 03 vagas de emprego abertas para Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Agência, as três vagas são para Promotor de Vendas. O salário é de R$ 3.017,35. Para concorrer as vagas é preciso ter pelo menos seis meses de experiência e ensino médio completo.

Os interessados podem se dirigir até a Rua Enock Inácio de Oliveira, Nº 1312, Centro, próximo à Câmara de Vereadores. O telefone para contato da Agência do Trabalho é o (87) 3831-9244.

Obs: As vagas estão sujeitas a alterações durante o decorrer do dia.