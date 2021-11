Agência do Trabalho divulga 42 vagas para o Sertão

A Agência do Trabalho, vinculada à Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação – SETEQ, divulgou o quadro de vagas disponíveis nesta sexta-feira (26) em Pernambuco. São 42 vagas de emprego para o Sertão, distribuídas entre as cidades de Arcoverde (9), Araripina (1), Serra Talhada (9), Salgueiro (11) e Petrolina (9). Das 42 vagas, 7 são exclusivas para pessoas com necessidades especiais.

Em Serra Talhada as vagas são para auxiliar de cozinha (1), borracheiro(a) (1), churrasqueiro (1), cozinheiro(a) de restaurante (1), garçom/garçonete (3), operador(a) de empilhadeira (3) e vendedor(a) pracista (1). Há 3 vagas para ajudante de motorista exclusivas para pessoas com necessidades especiais.

Em Araripina foi divulgada apenas uma vaga para cobrador(a) externo(a). Em Arcoverde as vagas são para auxiliar de escritório (1), barman/bartender (1), conferente de carga e descarga (1), cozinheiro(a) de restaurante (2), garçom/garçonete (1), operador(a) de empilhadeira elétrica (1), vendedor(a) em comércio atacadista (1) e vendedor(a) pracista (1). Há 1 vaga para vendedor(a) interno(a) com necessidades especiais.

Em Petrolina as vagas são para jardineiro (1), mecânico(a) de refrigeração (1), técnico(a) em eletromecânica (1) e vendedor interno (1). Em Salgueiro são para auxiliar administrativo (1), gerente de área de vendas (5), gerente operacional (3) e vendedor(a) pracista (2). Para pessoas com necessidades especiais há 1 vaga para operador(a) de caixa, 1 para repositor(a) de mercadorias e 1 para atendente de mesa.

Do Nill Júnior