Agência do Trabalho divulga 74 vagas para as agências do Sertão

São 06 vagas para Arcoverde, 50 para Petrolina, 13 para Salgueiro e 05 para Serra Talhada.

A Agência do Trabalho, da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco (Seteq), divulgou as oportunidades de empregos desta quarta-feira (29).

São 74 vagas de trabalho para as agências do Sertão, distribuídas entre as cidades de Serra Talhada, Arcoverde, Petrolina e Salgueiro. Há vagas temporárias e para pessoas com deficiência.

Arcoverde: Analista de contabilidade (1), Consultor de Vendas (1), Técnico em segurança do trabalho (1) e Vendedor Pracista (1). Há 2 vagas de Recepcionista telefonista para pessoas com deficiência.

Petrolina: Auxiliar de armazenamento (1), Auxiliar de Limpeza (2), Auxiliar de Limpeza (1), Auxiliar de Limpeza (1), Auxiliar de manutenção predial (1), Auxiliar de pessoal (1), Coletor de lixo (20), Conferente Carga e Descarga (1), Cortador de Roupas (1), Encanador (1), Encarregado de construção civil (1), Farmacêutico (1), Gerente de Salão de Café (1), Jardineiro (1), Mecânico de ar-condicionado e refrigeração (1), Montador de móveis de madeira (1), Motorista de caminhão-guincho pesado com munk (1), Técnico de edificações (1), Vendedor interno (5), Vendedor porta a porta (5), Vendedor Pracista (1) e Vidraceiro (1).

Salgueiro: Auxiliar de linha de produção (1), Churrasqueiro (1), Cozinheiro de restaurante (2), Eletricista (1), Gerente administrativo (1), Mecânico (1), Mecânico de Máquinas Pesadas (1), Pintor de obras (1), Soldador (1), Técnico de Manutenção Elétrica (1), Técnico Mecânico (1) e Vendedor Pracista (1).

Serra Talhada: Agenciador de Propaganda (1), Ajudante de carga e descarga (1) e Assistente administrativo (1). Há 2 vagas temporárias para Motorista Entregador (365 dias). Do Nill Júnior