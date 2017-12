Agência do Trabalho oferta 12 vagas de emprego para Salgueiro

Foram divulgadas nessa quinta-feira (27), as vagas de emprego disponíveis para a cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. As oportunidades são disponibilizadas pela Agência do Trabalho de Pernambuco e atualizadas semanalmente no Jornal Desafio Online. As vagas estão sujeitas a alterações ao decorrer do dia.

Maiores informações (87) 3871-8467. Confira as especificidades dos cargos abaixo.

Vagas disponíveis

Vagas Função Escolaridade Experiência Observações 01 Vendedor pracista Médio completo Experiência na CTPS no ramo alimentício Ter CNH B e carro próprio 01 Auxiliar de Escrituração Fiscal Médio completo Experiência na CTPS 01 Auxiliar de Contabilidade Médio completo Experiência na CTPS 01 Auxiliar Administrativo Médio completo Experiência na CTPS Vaga para pessoa com deficiência 01 Operador de empilhadeira Médio completo Experiência na CTPS CNH AB permanente e curso de operador 01 Auxiliar de Escrituração Fiscal ou Contábil Médio completo Experiência na CTPS 01 Operador de caixa Médio completo Experiência na CTPS 01 Técnico em Segurança do Trabalho Cursto TST e CNH AB 01 Empregado Doméstico Experiência na CTPS 03 Vagas para estágio Cursando do 2º ao 6º período de administração de empresas