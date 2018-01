Agência do Trabalho oferta novas vagas de emprego para Salgueiro

Foram divulgadas nesta sexta-feira (19), as vagas de emprego disponíveis para a cidade de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. As oportunidades são disponibilizadas pela Agência do Trabalho de Pernambuco e atualizadas semanalmente no Jornal Desafio Online. As vagas estão sujeitas a alterações ao decorrer do dia.

Maiores informações (87) 3871-8467. Confira as especificidades dos cargos abaixo.

VAGAS DISPONÍVEIS

Vagas Função Escolaridade Experiência Observações 01 Vendedor pracista Médio completo Com experiência na CTPS Ter CNH B e veículo próprio 01 Operador de empilhadeira Médio completo Com experiência na CTPS CNH AB permanente e curso de operador de empilhadeira atualizado 01 Operador de computador Estágio/ Cursar faculdade na área de informática