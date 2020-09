Agência do Trabalho volta a atender presencialmente pessoas em busca de emprego

As unidades da Agência do Trabalho de Pernambuco retomaram, nessa segunda-feira (21), o atendimento presencial para quem está em busca de emprego. O serviço é oferecido com agendamento prévio, assim como no caso de demandas relacionadas ao seguro-desemprego.

O serviço ofertado a partir desta segunda é o de intermediação de mão de obra, que inclui o cadastramento do trabalhador e alteração de dados, como endereço, escolaridade e pretensões, além da emissão de carta de encaminhamento, para os casos de vaga de emprego que se encaixam com o perfil da pessoa.

O agendamento para os serviços pode ser feito pelo site da Secretaria do Trabalho, Emprego e Qualificação de Pernambuco (Seteq) ou pelo Portal Cidadão. O serviço estava suspenso devido à pandemia de Covid-19.

“Nós estávamos funcionando só com o seguro-desemprego. Hoje [segunda], estamos fazendo a intermediação da mão de obra e, na agência da Rua da Aurora, as pessoas agora podem tirar a identidade, mas precisa ser agendado pelo site”, afirmou o secretário de Trabalho, Emprego e Qualificação, Alberes Lopes.

De acordo com o secretário, foram disponibilizadas através das agências 257 vagas de emprego em todo o estado, sendo 118 somente em oito municípios do Grande Recife e da Zona da Mata.

“É importante ter cuidado, porque existem fraudes, pessoas que cobram para agendar o serviço da agência. Todos os serviços da agência são totalmente gratuitos, tanto para as empresas quanto para os trabalhadores”, declarou.

De acordo com a Seteq, das 29 agências do estado, 22 oferecem 555 atendimentos para intermediação e outros 540 atendimentos destinados a profissionais que precisam dar entrada no seguro-desemprego.

A unidade da Agência do Trabalho localizada na Rua da Aurora, no bairro de Santo Amaro, área central do Recife, oferece ainda 50 vagas para o público geral e outras 10 para o atendimento de jovens aprendizes.

Jovem aprendiz



Estudantes interessados em oportunidades como jovem aprendiz podem recorrer ao Espaço Aprendiz, local criado para facilitar o contato das empresas com os candidatos. As vagas disponíveis no espaço são destinadas a jovens de 14 a 24 anos, que já concluíram ou estão cursando o ensino médio.

Os interessados em cadastrar seus currículos devem procurar qualquer uma da unidades da Agência do Trabalho do estado ou se cadastrar pelo aplicativo Sine Fácil, disponível para os sistemas operacionais IOS e Android.

O Espaço Aprendiz fica localizado na Avenida Governador Agamenon Magalhães, 2000, no bairro de Santo Amaro, no Centro do Recife. (G1)