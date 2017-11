Agência Móvel da Celpe realiza atendimentos comerciais e orientações em Serra Talhada

Os moradores do bairro de Vila Bela, em Serra Talhada, que passarem pela Avenida Argemiro Pereira de Menezes, poderão contar com uma série de serviços oferecidos pela Companhia Energética de Pernambuco (Celpe). A Agência Móvel de atendimento da companhia estará na localidade possibilitando aos clientes o acesso facilitado aos atendimentos comerciais que incluem a negociação de débitos, inscrição na tarifa social de energia, troca de titularidade, solicitação de ligação entre outros serviços.

Além disso, a Celpe também preparou um calendário específico de atendimento aos clientes da região, serão realizados serviços como ligação e religação, além de ações de manutenção preventiva, como podas. A distribuidora também estará desenvolvendo palestras de orientação aos alunos do bairro, na próxima sexta-feira (01). Com foco no uso seguro e eficiente da energia, as atividades ocorrerão na Escola Carmelia Inácio de Melo, pela manhã e tarde.

Serviço

Atendimento Celpe em Vila Bela

Endereço: Avenida Argemiro Pereira de Menezes, em Vila Bela, Serra Talhada

Dias de atendimento: 27/11 à 01/12

Horário: das 8h às 16h30