Agência oferece 02 vagas de empregos em Serra Talhada

A Agência do Trabalho anunciou nesta quinta-feira (22), que está com duas vagas de emprego abertas para Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Os interessados podem se dirigir até a Rua Enock Inácio de Oliveira, Nº 1312, Centro, próximo à Câmara de Vereadores. O telefone para contato da Agência do Trabalho é o (87) 3831-9244.

De acordo com a Agência de Trabalho as duas vagas, são para Repositor de Mercadoria.

Durante a pandemia, os atendimentos nos municípios são realizados mediante pré-agendamento no site. O uso de máscara nas unidades é obrigatório.