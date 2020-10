Agência oferece 12 vagas de empregos em Serra Talhada

A Agência do Trabalho anunciou nessa quarta-feira (07), que está com 12 vagas de emprego abertas para Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Os interessados podem se dirigir até a Rua Enock Inácio de Oliveira, Nº 1312, Centro, próximo à Câmara de Vereadores. O telefone para contato da Agência do Trabalho é o (87) 3831-9244.

De acordo com a agência de Trabalho o quadro de vagas, são para:

Auxiliar de cozinha – 2

Balconista – 2

Churrasqueiro – 2

Cozinheiro de restaurante – 2

Garçom – 3

Operador de caixa – 1

Todos os cargos exigem 6 meses de experiência informal, com horário de trabalho por turno e com remuneração de R$ 1.045 reais. Apenas o cargo de Operador de Caixa exige o Ensino Médio Completo, as demais não há exigência de escolaridade, porém os interessados em qualquer um dos cargos disponíveis precisam ter disponibilidade para viajar.