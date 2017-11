Agendamento para cadastro da biometria pelo TRE acontece em 34 municípios de de Pernambuco

Dos 38 municípios pernambucanos que iniciaram o cadastramento biométrico no ciclo 2016-2018, 34 ainda aguardam eleitores para realizar o procedimento. Em algumas cidades da Região Metropolitana do Recife, como Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe e São Lourenço da Mata, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) registra baixo comparecimento de eleitores.

Na Zona da Mata, os municípios de Carpina e Ribeirão também registram pouca procura do eleitorado para o cadastramento da impressão digital. “A gente quer atingir a meta de 633 mil eleitores com biometria cadastrada. Até o momento, há 570 mil. A dificuldade para atingir a meta é causada pela apatia do eleitorado”, comenta Eduardo Lucas, coordenador do grupo gestor da biometria de Pernambuco.

De acordo com o representante do TRE-PE, o eleitor pode conferir no site do órgão quais as cidades pernambucanas que têm revisão obrigatória para a biometria. “Nem todo eleitor está obrigado a comparecer, somente aqueles que votam nas cidades que estão passando pelo processo”, afirma. Ainda na página, é possível fazer o agendamento.