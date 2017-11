Agente penitenciário desaparece em Floresta, no Sertão de Pernambuco

O agente penitenciário e ex-candidato a vereador José Ilton Gino, mais conhecido como Batata, está desaparecido desde o dia 22 de novembro em Floresta, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações apuradas pelo Blog do Elvis, José tem 36 anos de idade e nasceu em Serra Talhada.

Batata chegou a se candidatar a vereador nas Eleições 2016 pelo Partido Trabalhista Nacional (PTN), mas teve o registro de candidatura indeferido pelo Tribunal Regional Eleitoral. Ele também tentou candidatura em 2012 e 2008.

José foi visto pela última vez na cidade de Floresta. Quem tiver informações sobre o paradeiro dele pode entrar em contato com a Delegacia de Polícia Civil de Floresta através do telefone: (87) 3877.4945.

Via Blog do Elvis