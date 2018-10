Agente Penitenciário natural de Serra Talhada, morre após ser baleado no Pará

O agente penitenciário Adriano Pereira, natural de Serra Talhada-PE, lotado no CRRP (Centro de Recuperação

Regional de Paragominas), no estado do Pará, faleceu no início da noite dessa terça-feira (23), após resistir

bravamente por vários dias, depois de sofrer atentado no dia 12 deste mês, quando voltava do trabalho para sua

casa.

Ao chegar a Rua Marajoara, no bairro Jaderlândia, Adriano e um companheiro foram alcançados por dois indivíduos

que estavam numa motocicleta e o garupa efetuou alguns disparos que acertaram Adriano.

Um dos suspeitos foi preso dias após o atentado e outro está foragido. Os agentes penitenciários estão de luto e

pedem às autoridades policiais que concluam as investigações e prendam os envolvidos na morte do colega Adriano que, segundo testemunhas, era pessoa trabalhadora, muito ligado à família e cumpridora dos seus deveres como agente público.

FAMÍLIA

Adriano Pereira era sobrinho do cantor Ray de Serra, que pelas redes sociais lamentou a morte do parente.

“Triste notícia para mim e para minha família. Um sobrinho/filho. Uma perda Irreparável, que Deus te recebe em sua divina morada”.

Do Leia Mias PE