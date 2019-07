Agentes da PF ficam feridos em aterrissagem de helicóptero em Salgueiro

Dois policiais federais se feriram ao aterrissarem de helicóptero em Salgueiro, no Sertão de Pernambuco. O fato aconteceu na manhã da última sexta-feira (19), durante a operação Facheiro III, dedicada a erradicar plantações de maconha na localidade.

De acordo com a Polícia Federal (PF), não houve problema técnico com a aeronave, mas as causas do acidente estão sendo apuradas.

Os agentes, que tiveram escoriações e fraturas no corpo, foram levados para o Hospital Regional Inácio de Sá, também em Salgueiro. Ambos foram operados na unidade médica e estão se recuperam bem, fora de perigo. A PF afirma que está prestando todo o apoio necessário aos policiais.

Apesar do acidente, as atividades da operação policial não foram comprometidas e continuam sendo tocadas normalmente.

Via Diário de Pernambuco