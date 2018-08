Agentes penitenciários apreendem droga dentro de presídio em Santa Cruz do Capibaribe

Agentes penitenciários do Presídio de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste de Pernambuco, apreenderam um quilo de maconha e 50g de cocaína dentro da unidade prisional. De acordo com a equipe da penitenciária, a droga foi arremessada para dentro do presídio nessa sexta-feira (10).

Uma equipe de segurança irá analisar as imagens para identificar algum suspeito. Até o momento desta publicação, ninguém havia sido identificado ou preso.

Do G1