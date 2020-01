Agressão a idoso deixa 3 mortos em São José do Belmonte

Três homens foram assassinados em São José do Belmonte (PE), Sertão Central, após agredirem um idoso no Sítio Exú, zona rural da cidade. Eles e outras duas pessoas tentaram tomar o dinheiro do ancião durante uma venda de animais.

Testemunhas relataram à Polícia Militar que depois da agressão, os cinco fugiram do local, sendo perseguidos e os três executados por ocupantes de um veículo de passeio cor branca. Os primeiros a serem alvejados são conhecidos como Zezinho e Ronaldo, o terceiro (identidade não revelada) ainda conseguiu fugir, mas foi alcançado e morto.

Zezinho e Ronaldo são naturais de Salgueiro, também no Sertão Central. Ainda não são conhecidos os autores do crime. Os corpos foram levados para o Instituto Médico Legal (IML).

Via Blog Carlos Brito