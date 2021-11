Agreste: Duas pessoas morrem e 11 ficam feridas após acidente

Segundo a PRF, o acidente envolveu seis veículos na BR-424.

Na noite deste domingo (07), duas pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas após acidente envolvendo seis veículos na BR-424, entre os municípios de Venturosa e Pedra, no Agreste Pernambucano.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), havia uma colisão frontal entre dois carros na rodovia. No momento em que um dos condutores era atendido por uma enfermeira, um caminhão-tanque veio desgovernado e bateu na lateral de uma caminhonete, em um carro e em um veículo utilitário, jogando este último de cima da ponte.

A técnica de enfermagem, identificada como Francylene Vieira, de 25 anos, morreu no local do acidente. O motorista José Aldama Bezerra da Silva, de 52 anos, também foi uma vítima fatal do acidente. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a PRF, 11 feridos foram socorridos inicialmente para o Hospital de Venturosa e uma para o Hospital de Pedra. Posteriormente todos foram para o Hospital Regional de Arcoverde, e depois um foi transferido para um hospital do Recife. Além da PRF, o Corpo de Bombeiros, ambulâncias das prefeituras locais e o Instituto de Criminalística estiveram no local do ocorrido, A Polícia Civil vai investigar o caso. Com informações do G1.

Do Nayn Neto