Agreste: Empresário de 33 anos é morto a tiros dentro de lava jato

Nesta quinta-feira (02), um homem de 33 anos foi vítima de homicídio a tiros no município de Buíque, Agreste de Pernambuco.

De acordo com informações da Polícia Civil, a vítima, identificada como José Nelciano de Oliveira Silva, estava em uma lava jato quando homens chegaram em um carro e atiraram nele.

Ainda segundo a polícia, o empresário, que já possuía passagem pela unidade prisional, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

A motivação e a autoria do crime estão sendo investigadas pela Polícia Civil. Com informações do G1

Do Nayn Neto