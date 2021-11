Agreste: Homem de 55 anos é morto a tiros após visitar túmulo da esposa

A vítima foi visitar o túmulo da esposa, se envolveu em uma briga e foi atingido pelos disparos de arma de fogo.

Na tarde desta terça-feira (02), um homem de 55 anos foi vítima de homicídio a tiros na zona rural de São Caetano, no Agreste de Pernambuco.

De acordo com informações da Polícia Militar, a vítima, identificada como José dos Santos Silva, foi visitar o túmulo da esposa no cemitério de Maniçoba, se envolveu em uma briga e foi atingido pelos disparos de arma de fogo.

Ainda segundo a PM, o homem, que era ex-presidiário, morreu no local. Já o suspeito de cometer o crime fugiu e ainda não foi localizado, até o momento desta publicação.

O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. Com informações do G1

Do Nayn Neto