Agricultor comete suicídio na zona rural de Serra Talhada

Um agricultor de 55 anos, cometeu suicídio na manhã desse domingo (03), nas proximidades da entrada da da Fazenda Serra Vermelha, zona rural de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Policiais Militares do 14º BPM (GT OPERAÇÕES) foram acionados por populares, informando que um indivíduo havia se enforcado no endereço acima citado. Chegando ao local, juntamente com a equipe da Polícia Civil, constataram a veracidade do fato, onde a PCPE fez o registro fotográfico e o BM conduziu o corpo ao Hospam para procedimentos funerários.