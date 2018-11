Agricultor é assassinado a golpes de faca em Custódia

Na noite desse domingo (11), um agricultor foi morto a facadas na zona rural de Custódia, Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, uma testemunha informou que a vítima estava na garupa de uma moto indo para casa quando o caso aconteceu. O suspeito esfaqueou a vítima no rosto e no tórax e, em seguida, fugiu.

Ainda de acordo com a PM, a suspeita é que a motivação do crime seja por que a vítima estava assediando a esposa do suposto criminoso. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. A polícia Civil vai investigar o caso. (G1)