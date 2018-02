Agricultor é assassinado a tiros no Agreste de PE

Um agricultor de 50 anos foi morto a tiros na noite desse domingo (11) na zona rural de Capoeiras, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o crime ocorreu próximo da casa da vítima.

Ainda segundo a PM, o suspeito do homicídio é um homem que já havia discutido com o agricultor. A motivação do crime é desconhecida. O suposto criminoso não foi localizado.