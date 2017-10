Agricultor é detido suspeito de estuprar adolescente no Sertão de PE

De acordo com a Polícia Militar, a mãe do garoto informou que pediu para que o filho fosse buscar galhos para fazer vassouras. Ela disse ainda que o jovem teria relatado que quando estava na caatinga, o homem o segurou e forçou a fazer sexo com ele. O suspeito foi localizado na casa de parentes e levado para a delegacia para audiência de custódia. (G1)