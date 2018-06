Agricultor é detido suspeito de estuprar mãe e irmã em Pernambuco

Um agricultor identificado como Jailson Barbosa Maciel, foi detido na segunda-feira (18) suspeito de estuprar a mãe e a irmã dele em Paranatama, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, o crime foi descoberto após uma denúncia anônima ter sido feita na Secretaria da Mulher do município.

Ainda segundo a polícia, uma equipe foi até a casa das vítimas, que confirmaram o crime. O suspeito tentou fugir, mas foi detido e levado para a Delegacia de Polícia Civil.

O suposto criminoso irá passar por audiência de custódia nesta terça (19). O caso será investigado. (G1)