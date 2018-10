Agricultor é encontrado morto ao lado de motocicleta na BR-316 no Sertão de PE

Um agricultor de 43 anos foi encontrado morto no último domingo (21), às margens da BR-316, próximo a associação São Tomé, em Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, por volta das 23 horas, populares acionam a polícia e o corpo de Veronillson José da Silva foi achado ao lado de uma motocicleta, que estava destruída.

Segundo a polícia, um caminhão ou carro pesado deve ter atropelado o agricultor. O corpo foi encaminhado para o Hospital Municipal de Belém do São Francisco para serem tomadas as providências necessárias. (G1)