Agricultor é encontrado morto com órgão genital na boca em Pernambuco

Um agricultor de 42 anos foi morto a facadas nesse domingo (22) na zona rural de Capoeiras, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, o homem foi encontrado em frente da residência onde morava, no Sítio Lagartixa, com o próprio órgão genital na boca.

O caso foi repassado para a Delegacia de Polícia Civil, onde será investigado. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)