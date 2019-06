Agricultor é morto a golpes de arma branca em Betânia

Um agricultor de 18 anos foi assassinado a golpes de faca no domingo (2) na zona rural de Betânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o jovem foi atingido nas regiões dorsal e cervical.

Ainda segundo a PM, no local onde ocorreu o crime havia sido realizado um evento festivo. Não se sabe se a vítima e o suspeito estavam nesta festividade.

Até a publicação desta matéria, ninguém havia sido preso pelo homicídio. O caso será investigado pela Polícia Civil.

Do G1