Agricultor é morto a pedradas no Sertão de Pernambuco

Um agricultor de 40 anos foi encontrado morto na última quinta-feira (22) na Rua Francisco Taveira, no Centro de Cedro, no Sertão de Pernambuco. Segundo o Instituto de Criminalística (I.C) que esteve no local do crime, Francisco Anízio de Souza, teve traumatismo craniano decorrente de pedradas.

O corpo da vítima foi encaminhado para Instituto de Medicina Legal (IML) de Petrolina para serem realizados os procedimentos legais.

Através de filmagens de câmeras gravadas no período da madrugada, a vítima foi reconhecida pela polícia, circulando com um ajudante de pedreiro Raimundo Carlos Neto e um outro agricultor Júlio Cézar dos Santos, ambos de 21 anos. Eles confessaram o crime, disseram que estavam bebendo e que se desentenderam, resultando no assassinato. Os dois suspeitos foram autuados em flagrante.