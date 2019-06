Agricultor é morto durante ação da PM após tentar agredir policial com foice em Arcoverde

No domingo (16) um agricultor foi morto durante uma ação da Polícia Militar após tentar agredir um policial com uma foice em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a PM, o homem estava discutindo com uma pessoa, quando começou a ameaçá-la com uma foice. Ao perceber a ação do suspeito, a polícia foi acionada e ordenou que o agricultor largasse a arma branca. No entanto, o homem tentou agredir o policial, que se desequilibrou e caiu.

Ainda de acordo com a Polícia Militar, os outros policiais que estavam no local atiraram contra o suspeito. Ele foi socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.

Testemunhas que estavam no local informaram que o suspeito sofria de distúrbios mentais. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)