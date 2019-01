Agricultor é preso após filho de 6 anos denunciá-lo por agressão no Agreste de PE

Um agricultor foi preso nessa quinta-feira (24) após o filho dele, de 6 anos, denunciá-lo por agressão em São Bento do Una, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o homem agrediu a esposa e a filha com um facão.

Segundo a Polícia Militar, o pai chegou a procurar pelo filho com uma espingarda, mas o menino conseguiu fugir e encontrou policiais na rua. Ele contou o que aconteceu e levou a PM até a casa dele.

Ao chegarem ao local, os policiais foram recebidos com tiros, conforme informou a PM. Eles revidaram e conseguiram deter o suposto criminoso.

Os policiais realizaram buscas no carro do homem e encontraram 10 munições, que foram apreendidas junto com a arma. Ele foi autuado em flagrante e irá passar por audiência de custódia nesta sexta (25). As vítimas passam bem.

Do G1