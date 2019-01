Agricultor é preso com revólver calibre 38 em Serra Talhada

Um agricultor de 51 anos foi preso por porte ilegal de arma na tarde dessa terça-feira (22), na Avenida Triunfo, bairro Mutirão em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o 14° BPM, em operação conjunta com a equipe MALHAS DA LEI, policiais militares localizaram com o imputado um revólver calibre 38 municiado com 05 (cinco) munições intactas.

Diante do fato, o imputado e o material apreendido foram entregues na DPC local para adoção das medidas de praxe.