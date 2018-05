Agricultor é preso em flagrante por descumprir medida protetiva em Serra Talhada

Um agricultor de 31 anos foi preso na tarde dessa terça-feira (15) após descumprir uma medida protetiva no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da PM, a vítima informou que o imputado C. C. de B., é bastante agressivo, e que devido a isso tem uma medida protetiva em seu desfavor, todavia o mesmo tem descumprindo a ordem de afastamento. Ao perceber a presença do policiamento, o acusado tentou fugir pulando o muro de trás da residência, mas diante do cerco policial desistiu, sendo preso em flagrante pelo descumprimento da medida protetiva de urgência.

Diante do fato, as partes foram conduzidas à DPC local, onde o imputado foi autuado em flagrante delito e recolhido para posterior audiência de custódia.