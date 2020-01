Agricultor é preso suspeito de furtar água da Compesa em PE

Um agricultor foi preso suspeito de furtar água da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) em Belo Jardim, no Agreste. A prisão ocorreu durante uma operação da Compesa, em parceria com a Polícia Militar, realizada na terça (14) e as informações foram repassadas na quarta-feira (15).

De acordo com a Compesa, foi identificada uma ligação clandestina em uma propriedade da comunidade Gravatá. “Recebemos diversas reclamações de dificuldade de abastecimento nessa localidade, além de denúncias de ligações irregulares no trecho da adutora que abastece tanto a Vila Gravatá como Vila Nova”, afirmou o gerente da Compesa, Tiago Grassi.

“Na propriedade, foi constatado que o hidrômetro estava sendo burlado, uma vez que a água estava sendo desviada antes da aferição do equipamento, além de que foi constatado a instalação irregular de um registro para direcionar toda água para a propriedade”, informou a Compesa.

A estimativa é de que eram desviados cerca de 280 m³ de água por mês. O agricultor foi preso em flagrante e levado para o Presídio de Pesqueira. (G1)