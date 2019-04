Um agricultor de 58 anos morreu afogado na zona rural do município de Sertânia, no Sertão de Pernambuco, na quinta-feira (4). De acordo com a Polícia Civil, o corpo do homem foi encontrado em um açude no Sítio Riacho dos Porcos.

A Polícia Civil esteve no local e encaminhou o corpo para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)