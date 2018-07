Um agricultor de 25 anos morreu afogado nesse domingo (22) na zona rural de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, o corpo do homem foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros em uma barragem no Sítio Pedra de Fogo.

Ainda segundo a polícia, o agricultor não apresentava marcas de violência. O corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (G1)