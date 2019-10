Agricultor morre após cair de carroceria de caminhão em PE

Um agricultor de 49 anos morreu após cair da carroceria de um caminhão na última sexta-feira (11) em Caetés, no Agreste de Pernambuco. O acidente ocorreu no Sítio Ponta Alegre, na zona rural do município.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima estava em cima de sacos de farinha de mandioca quando um dos pneus do veículo estourou. Em seguida, o agricultor caiu na rodovia. Ele chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos e morreu a caminho do hospital.

Até a publicação desta matéria, o condutor do caminhão não havia sido identificado. O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. O caso será investigado. (G1)