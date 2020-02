Agricultor morre após perder controle de moto no Agreste de PE

Um agricultor de 51 anos morreu após sofrer um acidente na manhã desse domingo (23) no distrito de Igapó, em Lagoa do Ouro, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, testemunhas informaram que a vítima estava pilotando uma moto quando perdeu o controle.

Ainda de acordo com a PM, a vítima colidiu com umas pedras que estavam no acostamento e bateu com a cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas ao chegar no local o agricultor já estava morto.

Do G1