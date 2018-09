Agricultor morre após ser atingido por tiro acidental em Calumbi

Um agricultor de 27 anos morreu vítima de um tiro acidental nessa sexta-feira (31) na zona rural de Calumbi, Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, ele havia saído para caçar e voltava para casa quando a arma disparou.

Ainda segundo a PM, a vítima deixou a arma de fogo na parte de trás de uma carroça. No meio do caminho, a carroça passou por cima de uma pedra e a arma disparou, atingindo o agricultor no peito.

A vítima morreu no local e o corpo dela foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil. (G1)