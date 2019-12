Agricultor morre após sofrer acidente na PE-300, no Agreste de PE

Um agricultor de 49 anos morreu após sofrer um acidente nesse domingo (15), em Águas Belas, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, a vítima pilotava uma moto na PE-300 quando colidiu de frente com um carro.

Ainda de acordo com a PM, o agricultor morreu no local. Uma mulher que estava na garupa da moto foi socorrida para o hospital da cidade, está internada e passa bem. O motorista do carro fugiu e não prestou socorro às vítimas.

Os dois veículos foram conduzidos para a Delegacia de Plantão de Águas Belas, onde será aberto inquérito para investigar o caso. (G1)